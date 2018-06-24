Хозяйка ресторана рассказала, почему выгнала пресс-секретаря Трампа

Владелице ресторана Red Hen в американском штате Вирджиния, которая ранее отказалась обслуживать пресс-секретаря президента США Сару Сандерс. Свой поступок она объяснила дискриминационной политикой Дональда Трампа. Об этом сообщила The Washington Post.

«Я не большой поклонник конфронтации. У меня есть бизнес, и я хочу, чтобы он процветал. Но это важный момент в демократии, когда людям приходится принимать неудобные решения, чтобы отстаивать свою мораль», - рассказала владелица ресторана Стефани Уилкинсон.

Она отметила, что посоветовалась с коллегами перед тем, как отказать Сандерс в обслуживании. Женщина заявила, что не сожалеет о своем решении.

Хозяйка заведения рассказала, что ее работники недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров. Их также не устраивает нулевая политика толерантности президента США по отношению к мигрантам и практику разлучения детей с родителями на границе.

Ранее Сара Сандерс рассказала, что ей отказали в обслуживании в ресторане и попросили покинуть заведение. Причиной такой ситуации стало ее место работы.