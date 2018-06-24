В Барнауле ввели режим ЧС после урагана

В центральном районе Барнаула после урагана ввели режим чрезвычайной ситуации.

Зафиксировано 92 случая падения деревьев. В настоящее время все центральные дороги города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт выходит на линию. В городе не работают 14 светофоров.

Сейчас без электро- и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично- Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.

Раннее стало известно, что ураган в Барнауле оставил без электричества почти 35 тысяч человек и семь социально значимых объектов. По данным МЧС, порывы ветра достигали 30 метров в секунду.