«Алые паруса» проводили тысячи российских школьников во взрослую жизнь

Эта ночь была бессонной для тысяч молодых людей. Бывшие школьники, закружившись в вальсе, шагнули во взрослую жизнь. Выпускные балы отгремели по всей стране, но, пожалуй, один из самых ярких и красивых прошел по традиции в Санкт-Петербурге.

Дворцовая площадь превратилась в огромную танцплощадку. Здесь 80 тысяч выпускников со всей России. И лишь 35 тысяч закончили питерские школы – остальные из 34 регионов России. Лучшие из лучших – золотые медалисты и победители олимпиад.

Вчерашние школьники сами выбрали артистов на свой главный праздник. А погода все-таки позволила девушкам продемонстрировать свои лучшие наряды.

Великолепное шоу продолжается в акватории Невы. Зрители занимают все возможные и невозможные места на набережных. Ждут того, что стало символом «Алых парусов».

Кульминация праздника – проход брига под алыми парусами. От такой потрясающей красоты захватывает дыхание даже у людей обычно не склонных к романтике.

50 тысяч зарядов фейерверка разрывают небо. Огненное шоу и на глади Невы – поразительный масштаб! Не зря международное жюри признало «Алые паруса» лучшим городским событием всей Европы. Идея праздника выпускников родилась в Ленинграде ровно 50 лет назад – и теперь «паруса» - настоящий бренд Петербурга, увидеть это – уже счастье. И такой выпускной забыть невозможно.