Фанату из Британии запретили посещать матчи из-за нацистского приветствия в Волгограде
Такая мера была принята из-за опубликованного в Сети видео, где английские фанаты вскидывают руки в нацистском приветствии.
Фото: AirPano LLC / Global Look Press
Суд британского города Лестер запретил 57-летнему Майклу Герберту из Дерби в течение пяти лет посещать футбольные матчи. Решение было принято из-за видео, на котором английские фанаты вскидывают руки в нацистском приветствии. Об этом сообщил Sky News.
Еще два фаната получили уведомления о нарушении закона о болельщиках, но их дело отложили до 26 июня.
Инцидент произошел в одном из баров Волгограда , где английская сборная 18 июня играла с командой из Туниса. Фанаты перешли на нацистские жесты и речевки после оскорблений в адрес «Тотенхэма» и болельщиков клуба.
В футбольной ассоциации Англии заявили, что позорное поведение людей в этом видео не отражает ценности большинства английских болельщиков, которые поддерживают сборную России.