Фанату из Британии запретили посещать матчи из-за нацистского приветствия в Волгограде

Суд британского города Лестер запретил 57-летнему Майклу Герберту из Дерби в течение пяти лет посещать футбольные матчи. Решение было принято из-за видео, на котором английские фанаты вскидывают руки в нацистском приветствии. Об этом сообщил Sky News.

Еще два фаната получили уведомления о нарушении закона о болельщиках, но их дело отложили до 26 июня.

Инцидент произошел в одном из баров Волгограда , где английская сборная 18 июня играла с командой из Туниса. Фанаты перешли на нацистские жесты и речевки после оскорблений в адрес «Тотенхэма» и болельщиков клуба.

В футбольной ассоциации Англии заявили, что позорное поведение людей в этом видео не отражает ценности большинства английских болельщиков, которые поддерживают сборную России.