В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) находятся только российские миротворцы и без согласия Тирасполя формат миротворческой операции изменен быть не может. Такое заявление сделали в МИД ПМР, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН с рекомендацией о выводе военнослужащих РФ с территории Молдавии.

Как пишут «Известия», во внешнеполитическом ведомстве непризнанной республики призвали молдавскую сторону сосредоточиться на практических проблемах и улучшении жизни граждан в результате деятельной работы за столом переговоров.

В приднестровском ведомстве уверены, что идея о рассмотрении такой резолюции принадлежит руководству Республики Молдова, и считают, что Кишинев пытается уничтожить эффективный формат российского миротворческого присутствия. Кроме того, по заявлениям МИД ПМР, на территории Приднестровья нет российских военнослужащих, кроме миротворческого контингента.

Напомним, 22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворческих сил с территории непризнанной ПМР. Документ на рассмотрение внесла Молдавия, которую поддержали Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Украина и Эстония.

Отметим, что молдавский лидер Игорь Додон, права которого ограничены и который находится в оппозиции, уверен, что резолюция может нанести значительный урон молдавско-российским отношениям.