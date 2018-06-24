НАТО увеличило темпы развертывания бронетехники у границ России – СМИ

Американские вооруженные силы и их союзники по североатлантическому блоку всего за год сократили почти в два раза количество дней, необходимых для развертывания бронетехники у российских границ в связи с опасениями, которые связаны с возможной агрессией со стороны РФ по отношению к Европе.

По информации NBC, страны НАТО ищут большей поддержки. Так, например, Польша недавно предложила США около 2 миллиардов долларов для создания постоянной военной базы в государстве.

В своем материале телекомпания отмечает, что в Польше и прибалтийских странах ежегодно проводятся военные учения США Sabre Strike, где принимают участие 18 тысяч военнослужащих. Военные учения, которые завершились неделей ранее, стали важной частью мер альянса по сдерживанию РФ. По сообщениям СМИ, они дают возможность западным войскам сосредоточиться на скорости.

NBC также сообщает, что капитан Уильям Рэнд из второго кавалерийского полка армии США считает: его подразделение значительно увеличило темпы развертывания во время прошедших недавно учений. Военнослужащий добавил, что передвижение бронетехники из ФРГ в Польшу в 2018 году заняло меньше времени, чем годом ранее – пять дней против девяти.

В то же время, по мнению военных экспертов, более быстрого развертывания бронетехники НАТО будет недостаточно в случае конфликта с Россией. Специалисты полагают, что у российских Вооруженных сил «будет преимущество».

Например, работник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель считает, что РФ создала более мобильную армию, чем была в советское время. В беседе с корреспондентом NBC он заявил, что для того лишения российских Вооруженных сил преимущества за одну неделю, в регионе нужно создать дополнительное подразделение численностью от 10 до 15 тысяч бойцов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии за три года выросла с двух до 15 тысяч человек.