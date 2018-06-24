Пользователи соцсети высмеяли «Нафтогаз» за попытку пошутить над «Газпромом»

Попытка «Нафтогаза» пошутить над передвижениями судна, прокладывающего газопровод «Турецкий поток», строительством которого занимается «Газпром», вызвало критику со стороны пользователей Facebook.

Ранее на украинская газовая компания в социальной сети опубликовала пост о том, что самое большое в мире судно для прокладки трубопроводов Pioneering Spirit отправилось из Турции в Нидерланды, а через несколько дней вернулось назад. При этом публикация от «Нафтогаза» сопровождалось следующей цитатой:

«- Заверните пятнадцать упаковок того печенья. — Конечно, сэр. Вам далеко везти? — Да пару недель, морем. Ребята просили сгонять. "Русские, однако, широкой души люди", — думал Ларс, кладя деньги в кассу. Солнце садилось».

Пользователи соцсети, в ответ на заявление «Нафтогаза», в комментариях напомнили компании, что в середине текущего месяца Pioneering Spirit отправилось в Средиземное море для прокладки второй ветки «Турецкого потока».

По мнению Дениса Рогозы, пост украинской компании может говорить о ее «смертельных конвульсиях».

Евгений Михайлов считает, что жителям Украины от подобных шуток в зимний период теплее не станет.

Также пользователи Facebook обвинили украинскую газовую компанию в зависти, напомнили, что «Нафтогаз» не в состоянии даже приобрести подобный корабль, и предположили, что публикацию создал маленький ребенок.