Терезу Мэй высмеяли за неуклюжесть
Британский премьер-министр Тереза Мэй стала объектом насмешек в Интернете из-за странной манеры делать реверансы.
Недавно она посетила новый реабилитационный центр, в которой также прибыл принц Уильям. Политик приветствовала его низким реверансом, которые британские СМИ и пользователи социальных сетей тут же признали странным.
Блогеры выяснили, что неуклюжие реверансы премьер-министр демонстрировала также королеве Елизавете и герцогине Кейт Мидлтон.
Пользователи социальных сетей создают подборки фотографий Терезы Мэй, сравнивая ее с различными персонажами.
«Как будто кастинг для нового приквела «Гарри Поттера» идет полным ходом. Тереза Мэй проходит прослушивание на роль матери Добби», - написал в Twitter пользователь @Jpjm1964.
Кто-то даже сравнил ее с жирафом.
«Кто-нибудь еще считает, что Тереза Мэй напоминает пьяного жирафа, когда она пытается сделать реверанс?», - спросил @rockgod1970