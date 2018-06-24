Терезу Мэй высмеяли за неуклюжесть

Британский премьер-министр Тереза Мэй стала объектом насмешек в Интернете из-за странной манеры делать реверансы.

Недавно она посетила новый реабилитационный центр, в которой также прибыл принц Уильям. Политик приветствовала его низким реверансом, которые британские СМИ и пользователи социальных сетей тут же признали странным.

Блогеры выяснили, что неуклюжие реверансы премьер-министр демонстрировала также королеве Елизавете и герцогине Кейт Мидлтон.

Пользователи социальных сетей создают подборки фотографий Терезы Мэй, сравнивая ее с различными персонажами.

«Как будто кастинг для нового приквела «Гарри Поттера» идет полным ходом. Тереза Мэй проходит прослушивание на роль матери Добби», - написал в Twitter пользователь @Jpjm1964.

Кто-то даже сравнил ее с жирафом.