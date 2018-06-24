В США 32 вагона с нефтью сошли с рельсов и затопили округу

В американском штате Айова, на юге от американского города Дун, 32 вагона грузового поезда, перевозившего нефть, сошли с рельсов. Сотни тысяч литров «черного золота» хлынули наружу и затопили окружающую территорию.

Утечка составила 870 тысяч литров. Это 5,5 тысяч баррелей. Нефть попала в близлежащие водоемы.

На данный момент удалось собрать половину разлившегося объема. Как сообщает железнодорожная компания, угроза для местных жителей отсутствует.