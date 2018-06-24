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Секрет дамасской стали: в Сирии возобновляют работу мастерские по производству холодного оружия

Наталия Майорова
06:00 24.06.2018
Некогда предки сегодняшних мастеров создали рецепт дамасской стали. Сейчас он утерян, и настоящие ножи и сабли можно встретить только в музеях.

В сирийской столице, которая после освобождения пригородов от боевиков больше не страдает от обстрелов, возобновили работу мастерские по производству ножей и холодного оружия.

Этому традиционному для Сирии промыслу многие сотни лет. Некогда предки сегодняшних мастеров создали рецепт дамасской стали. Сейчас он утерян и настоящие ножи и сабли можно встретить только в музеях. Но производители не теряют надежды снова открыть секрет уникального металла.

Мастерские работают как правило по семейному принципу. Умение ковать сталь и украшать клинки и ножны золотой нитью передается от отца к сыну. У каждого изготовителя свой почерк и фирменный орнамент. До войны в мастерских всегда было много туристов. Они с удовольствием покупали эти далеко не дешевые изделия в качестве подарков и сувениров.  

Теперь мастера надеются, что наступивший мир вдохнет новую жизнь в их промысел, но разгадать секрет дамасской стали, скорее всего доведется уже их внукам. Возрождение традиционных промыслов, и связанного с ними туристического бизнеса – одна из задач, которую ставят сейчас перед собой сирийские власти. Но прежде всего восстановительные работы начинаются на социально-значимых объектах – в школах, больницах хлебопекарнях, электро- и водонасосных станциях. Все это способствует скорейшему возращению в свои дома людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц, а также беженцев из-за границы.  

«Мне все секреты изготовления ножей передал мой отец, а я в свою очередь передал их своим сыновьям. Они умеют все то же, что и я. Но сейчас во время войны, почти нет туристов или тех людей, кто оценит качество моих ножей. Сыновья вынуждены зарабатывать деньги на другой работе. Но рано или поздно они, как и я когда-то, попытаются разгадать секрет дамасской стали», – рассказал мастер Мустафа аль-Машрек.

По словам директора музея аль-Азем Майсы Ибрагим, все попытки разгадать тайну дамасской стали заканчиваются неудачей.  

«Мастера передавали рецепт ее изготовления от отца к сыну. Еще во время крестовых походов многие европейские рыцари были потрясены прочностью и легкостью клинков, сделанных сирийскими мастерами, и дамасская сталь стала известна во всем мире. Многие воины мечтали иметь такое оружие, а дамасскую сталь наделяли мистическими качествами. Клинку часто давали собственное имя, и считалось, что его владелец становится неуязвим в бою. Может на равных сражаться с десятком противников», – рассказала она.

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