Актеры «Игры Престолов» сыграли свадьбу

Звезды популярного сериала «Игра Престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу. Торжественная церемония прошла в Шотландии.

По данным журнала The Time, пара обвенчалась в старинной церкви Рейн, расположенной в Абердиншире. Кроме того известно, что отец актрисы является владельцем замка Уордхилл неподалеку от этого города.

Во время церемонии все традиции актерами строго соблюдались. В частности, Лесли пошла к алтарю в белом платье с фатой, а Харрингтон был облачен в классический смокинг. А отец актрисы Себастьян Лесли надел килт.

Кроме того, на торжестве присутствовали коллеги звездной пары – Софи Тернер, Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс и многие другие участники сериала.

О своей помолвке пара объявила еще в сентябре 2017 года.