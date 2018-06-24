ВСУ прячут запрещенные танки среди жилых домов – ДНР

Вооруженные силы Украины прячут военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, в жилых массивах. В частности, речь идет о населенных пунктах Донбасса, которые находятся под контролем украинской группировки. Об этом сообщил официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что жители Андреевки сообщили силам ДНР о прибытии в танковый батальон ВСУ еще четырех танков после капитального ремонта.

«Стоит отметить, что запрещенная Минскими договоренностями техника прячется в жилом массиве поселка», - цитирует слова Безсонова «ПолитНавигатор».

Между тем он призвал представителей ОБСЕ провести усиленный мониторинг этого населенного пункта, чтобы установить местонахождение танков ВСУ и вынудить власти Украины отвести запрещенную технику в специально установленные для хранения места с фиксацией серийных номеров.

Ранее Политолог Юрий Романенко заявил, что Украина находится на грани исчезновения. По его словам, существующая форма украинского государства уже не может существовать в действующих условиях.