«Уменьшающийся пирожок»: политолог предрек Украине скорое исчезновение

Политолог Юрий Романенко заявил, что Украина находится на грани исчезновения. По его словам, существующая форма украинского государства уже не может существовать в действующих условиях.

Романенко отметил, что общественная жизнь Украины является перманентной борьбой за убывающие ресурсы.

«Такая архаичная форма отношений в существующих условиях, которые очень сильно изменились, радикально изменились, революционно изменились, она просто нежизнеспособна», - отметил он.

Политолог сравнил деятельность Украины с «пирожком», который по мере «деления» продолжает уменьшаться.

«Наш пирожок постоянно уменьшается, мы его делим-делим, по ходу забываем, что нужно создавать новые целые кластеры экономики», - заявил он в эфире UkrLife.

В заключение Романенко, власти Украины даже не ставят перед собой цели создавать новую Конституцию или хотя бы новый общественный договор.

«Если мы не изменяемся, мы просто исчезаем физически, территориально. Мы исчезаем сначала с политической карты, а потом как социум», - заключил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие пять лет Киев будет вынужден выплатить 33 миллиарда долларов по внешнему долгу.