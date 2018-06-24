«Апокалиптический» ураган оставил тысячи жителей Барнаула без света

Мощнейший ураган в Барнауле оставил без электричества почти 35 тысяч человек и семь социально значимых объектов. Кроме того, были повалено более 50 деревьев.

По данным МЧС, порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

«Частично нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тысяч человек, семи социально значимых объектов, произошли падения более 50 деревьев, повреждены три легковых автомобиля», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран. Стрела частично задела Дворец бракосочетания. Погиб один человек.