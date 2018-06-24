В Верховной раде предрекли социальный взрыв на Украине

Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что в случае, если по требованию Международного валютного фонда произойдет повышение цен на газ для жителей Украины, в стране может произойти социальный взрыв.

Между тем Бойко отметил, что МВФ якобы уже не пытается вести диалог с Украиной, а диктует свои условия. Политик подчеркнул, что те государства, которые следовали требованиям ведомства и делали это вопреки национальным интересам, якобы сталкивались с социальными протестами.

Кроме того, Бойко в интервью телеканалу «Интер» заявил, что властям Украины следовало бы пересмотреть программу сотрудничества с МВФ и развивать экономику страны, в частности – снизить налоги и тарифы, чтобы оживить промышленность.

В заключение Бойко отметил, что политика Украины должна отвечать национальным интересам, а не требованиям МВФ.

Ранее сообщалось, что Украина попала в черный список вымирающих стран.