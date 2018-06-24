Трамп назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что достигнут великий прогресс в отношениях с Северной Кореей. По его словам, это произошло «гораздо быстрее, чем кто-либо мог подумать».

Трамп отметил, что хорошо поладил с Ким Чен Ыном.

«Он — умный, жесткий, великий переговорщик. Он видит великое будущее для Северной Кореи», — заявил американский лидер.

По словам главы США, перед его избранием на пост президента складывалось ощущение, что могла начаться война Америки и КНДР. Но сейчас все не так. Его слова передают РИА Новости.

«Я думаю, мы достигли великого прогресса. И это произошло гораздо быстрее, чем кто-либо мог подумать», — отметил Трамп.

Напомним, ранее американский президент заявил, что доверяет лидеру Северной Кореи и считает, что между ними есть «химия».