Вице-премьер Италии назвал Макрона «наглым президентом»

Сразу два вице-премьера Италии обрушились с критикой на главу Франции Эммануэля Макрона. Причиной стали его заявления по поводу проблемы с мигрантами на Апеннинах.

В частности, французский лидер заявил, что в настоящее время «Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжет». Он также подчеркнул, что политический кризис в Европе «начали играющие на страхе экстремисты».

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини отреагировал на слова Макрона и подчеркнул, что такая проблема возникла в том числе потому, что Франция не пускает мигрантов на свою территорию. Сальвини напомнил, что за четыре года беженцы совершили 650 тысяч высадок в Италии, причем от них страна получила 430 тысяч запросов, а еще 170 тысяч мигрантов в настоящее время размещаются в итальянских квартирах и гостиницах. Он отметил, что для этих целей тратится более пяти миллиардов евро.

«Если для наглого президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты и прекратив отказываться от женщин, детей и мужчин в Вентимилье», - цитирует его слова издание Corriere della sera.

Он заключил, что в случае, если Франция надеется «превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы», то страна ошибается.

Мысль Сальвини поддержал также второй вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, который заявил, что Франция лишь «подпитывает» чрезвычайную ситуацию с мигрантами, которая существует на территории итальянской стороны.

«Макрон выдвигает свою страну в кандидаты на пост врага номер один Италии в этой чрезвычайной ситуации», – заявил он.

Ранее сообщалось, что 53% жителей Франции жестко настроены против мигрантов.