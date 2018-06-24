Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы

Президент России Владимир Путин поздравил с окончанием учебы выпускников школ.

Глава государства отметил, что школа дает хороший багаж, но после нее приходит время ставить значимые взрослые цели. Президент уверен, что нынешним выпускникам под силу осуществить свои самые смелые мечты и покорить самые большие вершины.

Путин напутствовал выпускников словами об уважении взглядов на жизнь и увлечения, даже если они не такие, как у всех.

«Именно такие люди — смелые, свободные, решительные и самостоятельные, ответственные, способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями», — заявил президент.

Он посоветовал выпускникам приобретать новые знания и «дерзать».