Васильева поздравила выпускников российских школ с праздником

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила выпускников всех школ страны с праздником и пожелала им пройти по тернистой дороге, которая обязательно приведет к цели.

С таким сообщением Васильева выступила на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где состоялся праздник «Алые паруса». Там собрались почти 80 тысяч человек, среди которых 35 тысяч были выпускниками петербургских школ.

«Как когда-то Ассоль мечтала о чуде и увидела на горизонте алые паруса и встретила Грея, также и вы несете в своем сердце мечту и пойдете по той дороге, которая будет тернистой, но обязательно к цели приведет», - сообщила Васильева.

Вместе с тем она пожелала молодым жителям Санкт-Петербурга сохранять традиции своего города.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и приобретать новые знания.