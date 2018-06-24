Хакеры нашли способ взломать любой iPhone

Хакеры обнаружили новый способ взлома, который применим к любому смартфону iPhone. Речь идет об обычном подборе пароля, имеющемся в каждом гаджете компании Apple.

Как уточняет издание Gsmarena, несмотря на то, что iPhone имеет несколько слоев защиты от обычного пароля до сканера пальца или лица, это все равно не уберегло устройства от взлома хакеров.

Хакеры сумели взломать iPhone путем обычного подбора паролей. Между тем стоит отметить, что после 10 неудачных попыток ввода, все данные на устройства стираются. Однако специалисты сумели подключить к смартфону специально разработанный прибор, которое является аналогом клавиатуры. В этом случае устройство может вводить пароль от iPhone несчетное количество раз до тех пор, пока устройство не окажется взломанным.

По данным издания, такая уязвимость присутствует во всех версиях iOS за исключением iOS 12, в которой присутствует дополнительная защита.

Ранее стало известно, что Apple представит бюджетную версию iPhone.