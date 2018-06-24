Саудовские женщины впервые в истории сели за руль автомобилей

Саудовские женщины впервые в истории королевства массово выехали на своих автомобилях на улицы. Произошло это после того, как король Саудовской Аравии подписал разрешение, позволяющие им управлять транспортными средствами.

В сентябре 2017 года он выпустил указ, впервые разрешающий женщинам становиться полноправными участниками дорожного движения. Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где действовал такой запрет. Указ вступил в силу 24 июня. Об этом сообщают РИА Новости.