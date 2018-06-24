В соцсетях посмеялись над Порошенко, торжественно открывшим дорожный знак

Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко. Ранее он торжественно открыл дорожный знак на трассе Запорожье — Днепр, чем вызвал бурные эмоции в Сети.

Во время церемонии украинский лидер сорвал полотно с небольшого дорожного знака, расположенного на отремонтированном участке трассы. Об этом Порошенко сообщил в Twitter. Пользователи социальных сетей не оставили без внимания это торжественное событие.

«Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Это невиданная победа, которой должен гордиться каждый украинец!».

Еще один пользователь назвал событие «достижением года». Кто-то выразился более лаконично — «Это ад». Кто-то задался вопросом, сам ли Порошенко «кидал асфальт в ямки» или все же нет.

«Когда-то я писал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет», — написал один их пользователей.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко открыл дорожный знак во время торжественной церемонии. Во время рабочей поездки в Запорожскую область он открыл движение и дорожный знак на трассе Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье – Мариуполь.