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Трамп рассказал о «химии» в отношениях с Ким Чен Ыном

Егор Левин
00:54 24.06.2018
По мнению американского лидера, глава КНДР преследует правильные цели.
Трамп рассказал о «химии» в отношениях с Ким Чен Ыном
Фото: The Straits Times / Xinhua / Globallookrpess

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после прошедшего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Глава Америки заявил, что доверяет коллеге из КНДР.

Помимо этого, Трамп отметил, что взаимопонимание с Ким Чен Ыном находится на хорошем качественном уровне.

«Да, я думаю, между нами возникла хорошая химия», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, глава КНДР преследует цель сделать что-то хорошее.

«Для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь», — отметил президент США в интервью американскому каналу TBN.

Напомним, саммит США и КНДР, на котором встретились главы государств Дональд Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Подписание международных документов лидеры обеих стран отметили в исключительно позитивном ключе.

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