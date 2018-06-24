Трамп рассказал о «химии» в отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после прошедшего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Глава Америки заявил, что доверяет коллеге из КНДР.

Помимо этого, Трамп отметил, что взаимопонимание с Ким Чен Ыном находится на хорошем качественном уровне.

«Да, я думаю, между нами возникла хорошая химия», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, глава КНДР преследует цель сделать что-то хорошее.

«Для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь», — отметил президент США в интервью американскому каналу TBN.

Напомним, саммит США и КНДР, на котором встретились главы государств Дональд Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Подписание международных документов лидеры обеих стран отметили в исключительно позитивном ключе.