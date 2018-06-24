Украинские военные массово бегут из ВСУ – СМИ

Украинские бойцы массово увольняются из ВСУ. В результате этого укомплектованность бригад Вооруженных сил Украины оценивается менее чем в 50%.

По данным издания «Зеркало недели», чаще всего украинские военнослужащие увольняются после прохождения дорогостоящих учений НАТО.

«Батальоны, прошедшие подготовку с помощью американцев и канадцев, выходят на одну ротацию на фронт, и после ротации, то есть спустя год после прохождения тренинга НАТО, увольняется до 80% состава», - отмечает издание.

Уточняется, что украинское военное командование само является причиной того, что из ВСУ массово бегут бойцы. Кроме того, по данным издания, денежные довольствия военнослужащих Украины «далеки от средних зарплат квалифицированного работника в частном секторе», в частности сообщается, что такую же заработную плату получает охранник в украинском магазине.

Ранее в ДНР заявили о провальном наступлении ВСУ на юге республики.