Болельщики сборной Исландии впервые попробовали в России пельмени, квас и окрошку

Корреспондент «Звезды» Ксения Николаева встретила двух исландских болельщиков Криса и Гретера в Ростове-на-Дону. Они приехали на чемпионат мира по футболу-2018 на автомобиле «Нива».

Уставших после поездки исландцев пригласили отведать традиционные русские блюда. В их числе оказалась окрошка, салат Оливье, сельдь под шубой и пельмени. Запить еду им предложили квасом.

Угощение болельщикам понравилось, хотя поначалу они отнеслись к нему с подозрением. С помощью переводчика им удалось рассказать, из чего сделаны непривычные им блюда, и исландцы с удовольствием их попробовали.

Напомним, исландцы прибыли в Волгоград на автомобиле «Нива», который получили в качестве выигрыша в лотерее. Крис и Гретер собираются болеть за свою команду на матче Исландия – Хорватия, который состоится 26 июня.