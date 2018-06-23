Лукашенко не исключил вхождение Белоруссии в состав другого государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вхождение своей страны в состав другого государства в случае, если произойдет провал в белорусской экономике. Однако о присоединении к какой конкретно стране идет речь, Лукашенко не уточнил.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине», - цитирует его слова телеканал ОНТ.

Между тем Лукашенко отметил, что во избежание такого расклада Белоруссии следует выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве при любых условиях.

«Причина невыполнения одна – смерть», - заключил белорусский лидер.

Ранее Белоруссия предложила России объединиться в продовольственной сфере.