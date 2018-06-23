Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти. Об этом сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. Как он заявил, страны согласны и «будет миллион баррелей».

ОПЕК согласовала цель возврата к 100-процентному выполнению сделки. Министры пояснили, что реальное увеличение добычи будет меньше миллиона баррелей, потому что не все страны смогут обеспечить рост. Оценки варьируются от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.

Российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что дискуссия была оживленной и довольно непростой. Он отметил, что «если бы не совместные действия», на рынке были бы излишки нефти. Его слова передают РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби оценили успехи работы РФ и ОПЕК. Взаимодействие позволило стабилизировать рынок углеводородов.