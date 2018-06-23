Журналистов Bloomberg пригласили посетить Крым

Журналистов издания Bloomberg, ранее опубликовавших карту с «нейтральным» Крымом, пригласили на полуостров. Такое предложение им сделал глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

По словам Иоффе, американское агентство Bloomberg продемонстрировало политическую честность, не окрасив Крым в украинские цвета. Иоффе надеется, что это станет первым шагом на пути признания агентством Крыма российским, сообщает РИА Новости.

«Святое журналистское правило — писать о том, что не только слышишь, но и знаешь, сам увидел и выяснил, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет порассуждать о Крыме, приехать к нам и увидеть, что здесь на самом деле происходит, задать вопросы самим крымчанам», - сказал Иоффе.

По его мнению, общение с жителями полуострова снимет последние сомнения в том, что Крым – российский.

Ранее сообщалось, что Bloomberg опубликовало карту, на которой изобразило Крым нейтральной территорией. Однако позже карта была удалена по просьбе Украины.

Полуостров вошел в состав России весной 2014 года после референдума. Однако в Европе отказываются признавать результаты свободного волеизъявления крымчан. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос австрийского журналиста – на каких условиях Россия вернет Крым Украине? – ответил, что условий, при которых Крым вернется под контроль Украины, нет и не будет никогда.