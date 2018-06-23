Телеканал «Звезда» встретил исландских болельщиков на Ниве и покормил их окрошкой

Корреспондент телеканала «Звезда» Ксения Николаева встретила двух исландских болельщиков Криса и Гретера в Ростове-на-Дону, которые приехали на чемпионат на автомобиле «Нива».

В своем Instagram один из фанатов выложил историю о том, как они едут домой к журналисту на интервью и ведут непринужденную беседу. Фанатам предложили поесть русской окрошки, они не отказались.

Фанаты рассказали, что дороги в России совсем не такие страшные, как принято считать, и «Нива» хорошая машина.

Два болельщика из Исландии прибыли 20 июня в город-герой Волгоград на автомобиле «Нива», который получили в качестве выигрыша в лотерее. Они приехали поболеть за игру национальной сборной.

Крис и Гретер собираются болеть за свою команду на матче Исландия – Нигерия, который состоится уже завтра, 22 июня, на стадионе «Волгоград Арена».