Пресс-секретаря Дональда Трампа выкинули из ресторана вместе с семьей

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала об инциденте, участницей которого стала она и семь членов ее семьи. По словам Сандерс, ее выгнали из ресторана в городе Лексингтон, штат Вирджиния. Причем причиной такого отношения стало место работы Сары.

«Вчера вечером владелица Red Hen в Лексингтоне в штате Виргиния попросила меня уйти из-за того, что я работаю на президента США. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне», — написала Сандерс в своем Twitter.

Официант ресторана сообщил американским журналистам, что семья Сандерс только уселась за стол, однако уже через пару минут «владелец выкинул из ресторана ее и семь членов ее семьи».

В самом Белом доме дискриминацию по месту работы пока не комментируют.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so