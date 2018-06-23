На Украине произошел взрыв 500 тонн биоэтанола
Инцидент произошел в городе Збараж на территории спиртобазы.
Фото: Роман Напованець / Facebook
На Украине в Тернопольской области произошел взрыв емкостей с около 500 тоннами биоэтанола. После этого на месте начался пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Инцидент произошел в городе Збараж на территории спиртобазы, которая на тот момент не функционировала.
Отмечается, что взрыв произошел в одноэтажном складском здании.
Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. Пострадавших нет.