На Украине произошел взрыв 500 тонн биоэтанола

На Украине в Тернопольской области произошел взрыв емкостей с около 500 тоннами биоэтанола. После этого на месте начался пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Инцидент произошел в городе Збараж на территории спиртобазы, которая на тот момент не функционировала.

Отмечается, что взрыв произошел в одноэтажном складском здании.

Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. Пострадавших нет.