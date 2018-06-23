В ЕС назвали страны, которые могут отказаться от антироссийских санкций

Депутат Европарламента, вице-президент «Национального фронта» Франции Николя Бе рассказал RT, какие из стран ЕС могут пересмотреть антироссийские санкции. По его словам, это могут быть Венгрия, Италия и Австрия.

«Я думаю, что эти санкции абсолютно контрпродуктивны. Этот механизм санкций — эмбарго в итоге вредит европейскому сельскому хозяйству, вредит нашим производителям», — сказал депутат.

По его словам, Европе давно пора выходить из санкционной спирали и начать налаживать отношения с Россией как с дружественной страной-партнером.

Срок санкций в отношении России истекает 31 июня, однако ранее сообщалось, что страны – члены ЕС ранее договорились на ближайшем саммите, который пройдет 28 июня, продлить срок санкций еще на полгода.