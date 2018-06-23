Ученые прокомментировали предложение Украины переименовать Россию

Использовать термин «Русь» применительно только у Украине некорректно. Об этом в ответ на заявление украинской писательницы рассказала в беседе со «Зведой» доктор исторических наук, профессор СПБГУ Татьяна Таирова.

«Терминология XIV, XVI, XVII века очень сильно отличается. И, например, в XVI-XVII веке слово «русский» и «рутения» использовалось иностранцами для обозначения современной части Украины и Белоруссии. А термин «малая Россия» использовался как определение Киевской метрополии, а иностранцы чаще всего использовали для Московского царства термин «Московия». Но это не означает, что на термин «Русь» может претендовать только одна из территорий. Киевская Русь охватывала и часть современной России и Украины, и Белоруссии. Поэтому этот термин относится ко всем этим территориям»,- рассказала «Звезде» Таирова.

Ранее сообщалось, что украинская писательница предложила называть Россию «Московией», а Украину «Русь», так как, по ее мнению, исконно русскими являются только украинцы.