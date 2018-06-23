Назван топ-10 регионов, где активнее всего покупают новые автомобили

Эксперты «Автостата» составили рейтинг российских регионов, где активнее всего приобретают новые автомобили.

Как и следовало ожидать, первенство удерживает Московский регион: жители Москвы и области за пять месяцев этого года купить треть от всех проданных новых авто на общую сумму более чем 250 миллиардов рублей, причем 177,8 миллиарда потратили москвичи и 77,5 - жители Подмосковья. В Санкт-Петербурге активность чуть скормнее - «всего» 69,8 миллиарда.

Дальнейшие позиции - по убыванию - заняли Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Самарская, Ростовская и Челябинская области.

В общей же сложности россияне потратили на приобретение личного автотранспорта 852,8 миллиарда рублей с начала года.