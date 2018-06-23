В Кремле сегодня пройдет главный выпускной вечер страны

Сегодня в Государственном Кремлевском дворце состоится вручение премии «Выпускник-2018» - в Кремль съехались более шести тысяч вчерашних школьников со всей страны. Ребят встречают, как кинозвезд, на красной ковровой дорожке. Для них от заката до рассвета пройдет 14-часовой марафон прощания со школой.

Но сначала - дань уважения памяти тех, кто 77 лет назад вместо выпускного пришел в военкоматы и отправился на фронт. Вчерашние школьники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Поздравил выпускников и народный артист СССР Василий Лановой, один из главных героев фильма «Офицеры». Он спел для виновников торжества песню из этого фильма, «От героев былых времен…».

«У нас был вечер в эпоху, когда мальчики и девочки учились отдельно, но встечались вместе. Это было давно. Это было замечательное, послевоенное время, когда война проявлялась на каждом шагу, и это было самое светлое и радостное событие для любого школьника, для любого человека, россиянина», - вспоминает он.

Кульминацией всероссийского выпускного вечера станет праздничный салют над Красной площадью - ровно в полночь.