К Мавзолею на Красной площади выстроилась огромная очередь

Пользователи Facebook выложили в соцсеть фотографию, на которой видна огромная очередь, в несколько кругов обогнувшая Исторический музей и упирающаяся в двери Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Болельщики из разных стран мира стремятся осмотреть все достопримечательности Москвы.

Интернет-пользователи отмечают, что такого ажиотажа Мавзолей не видел уже несколько десятков лет.