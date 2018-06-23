К Мавзолею на Красной площади выстроилась огромная очередь
Болельщики из разных стран мира осматривают одну из главных достопримечательностей Москвы - усыпальницу Ленина.
Фото: Андрей Апостолов / Facebook
Пользователи Facebook выложили в соцсеть фотографию, на которой видна огромная очередь, в несколько кругов обогнувшая Исторический музей и упирающаяся в двери Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Болельщики из разных стран мира стремятся осмотреть все достопримечательности Москвы.
Интернет-пользователи отмечают, что такого ажиотажа Мавзолей не видел уже несколько десятков лет.