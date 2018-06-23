Астронавт показал селфи во время выхода в открытый космос

Американский астронавт Рики Арнольд сделал селфи во время выхода в открытый космос. Снимок опубликован на странице NASA в Instagram.

По данным NASA, миссия Арнольда вместе сдругим астронавтом, Дрю Фюстелем, была шестой в этом году и длилась 6 часов 49 минут. Им удалось сделать уникальные кадры при помощи action-камеры GoPro.

В объектив попали внешние антенны, рука робота-манипулятора, различные приборы, а также сама Земля, вращающаяся далеко внизу. Кроме того, американцы сняли сам рабочий процесс в открытом космосе.

Отмечается, что астронавты установили новые камеры высокой четкости, которые обеспечивают широкоугольные снимки на заключительном этапе подхода и стыковки космического корабля SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner.