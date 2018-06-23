Россия рассчитывает на тесное сотрудничество с Бельгией в ООН - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, переговоры прошли перед матчем бельгийцев со сборной Туниса.

Лавров заявил, что надеется на тесной сотрудничество с Бельгией в рамках ООН в будущем году, когда эта страна станет непостоянным членом Совета Безопасности.

Потом министры обменялись футбольными сувенирами. Рейндерс подарил Лаврову футболку с автографами игроков бельгийской сборной, а тот преподнес своему коллеге футболку с логотипом чемпионата мира.