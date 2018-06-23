Более тысячи боевиков «Джебхат ан-Нусры»* атаковали позиции армии Сирии
Армия Сирии ведет оборонительные бои с боевиками в сирийских провинциях Деръа и Эс-Сувейда.
Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS / Globallookpress
На северо-востоке южной зоны деэскалации в Сирии более тысячи боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»* атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии армии Сирии.
Инцидент произошел в ночь на 23 июня недалеко от населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.
Сейчас бойцы армии Сирии продолжают вести оборонительные бои.
В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что пять военнослужащих сирийской армии погибли, еще 19 получили ранения.
Также пострадали мирные жители населенных пунктов, в которых идут бои. Об их количестве не сообщается.
Отмечается, что на отдельных направлениях террористы были остановлены. Принимаются меры по спасению мирных жителей.
*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ