Более тысячи боевиков «Джебхат ан-Нусры»* атаковали позиции армии Сирии

На северо-востоке южной зоны деэскалации в Сирии более тысячи боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»* атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии армии Сирии.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня недалеко от населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.

Сейчас бойцы армии Сирии продолжают вести оборонительные бои.

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что пять военнослужащих сирийской армии погибли, еще 19 получили ранения.

Также пострадали мирные жители населенных пунктов, в которых идут бои. Об их количестве не сообщается.

Отмечается, что на отдельных направлениях террористы были остановлены. Принимаются меры по спасению мирных жителей.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ