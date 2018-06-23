На Украине потребовали переименовать Россию
По словам женщины, название Русь принадлежит украинцам, а жители Украины на самом деле должны называться русскими.
Фото: Larysa Nitsoi / facebook
Украинская детская писательница Лариса Ницой призвала называть Россию Московией. Об этом пишет «Обозреватель».
По словам женщины, название Русь принадлежит украинцам, а жители Украины на самом деле должны называться русскими.
«Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русью. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ: мы сегодня Германия», - заявила писательница.
Если верить Ницой, императрица Екатерина II издала указ, согласно которому всех, кто называл себя московитами, «били палками беспощадно».