На Украине потребовали переименовать Россию

Украинская детская писательница Лариса Ницой призвала называть Россию Московией. Об этом пишет «Обозреватель».

По словам женщины, название Русь принадлежит украинцам, а жители Украины на самом деле должны называться русскими.

«Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русью. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ: мы сегодня Германия», - заявила писательница.

Если верить Ницой, императрица Екатерина II издала указ, согласно которому всех, кто называл себя московитами, «били палками беспощадно».