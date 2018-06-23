Андрей, это для тебя: футболист сборной России спел песню для Губина

Футболист сборной России Роман Зобнин на спор исполнил песню для Андрея Губина. Видео было размещено в Twitter .

"Вы слыхали, как поёт Зобнин?" Перед началом ЧМ Зобнин пообещал, что в случае выхода из группы споет на камеру песню Андрея Губина. Роман сказал - Роман сделал! 🔊🎤🎶#вместемыкоманда @FIFAWorldCup @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/YbqffJ24ge - Сборная России (@TeamRussia) June 23, 2018

Зобнин пообещал, что исполнит песню Андрея Губина в случае выхода сборной в плей-офф.

В итоге игрок «Спартака» выполнил свое обещание, исполнив знаменитую песню Губина «Зима-холода».