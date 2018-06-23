Джанни Инфантино в Волгограде почтил память погибших советских воинов

Президент FIFA Джанни Инфантино почтил память погибших советских воинов, возложив в Волгограде цветы к Вечному огню и могиле маршала Василия Чуйкова.

Инфантино прибыл к Мамаеву кургану после матча Исландия - Нигерия. Он пообщался с болельщиками, которые пришли к мемориалу, и обещал прилететь в Волгоград еще раз - уже вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что матч Исландия - Нигерия закончился со счетом 2:0 в пользу африканской команды.