Экс-депутат Верховной рады призвала бить всех русскоговорящих «ногой в челюсть»

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион на своей странице в Facebook призвала украинцев бить всех, кто говорит по-русски, «ногой в челюсть».

«Если бы украинцы просто давали ногой в челюсть каждому "москворотому", то война давно стала бы победой. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы», - написала она.

Ранее сообщалось, что 17 июня поздним вечером в кафе RedCups произошел инцидент с участием группы подвыпивших украинских пограничников. Один из них, полковник по имени Стас, сперва сделал замечание персоналу, говорившему по-русски, а затем потребовал меню на украинском. Несмотря на все старания администрации кафе, полковник окончательно полез в бутылку и, когда его выводили на улицу, ударил одного из охранников кафе. В ответ он и его приятели были побиты, а самому полковнику якобы сломали челюсть.

Что касается Ирины Фарион, то она давно «славится» своими националистическими взглядами и оскорбительными выпадами в адрес тех, кто говорит на русском языке.