У самолета с перуанскими болельщиками произошел сбой двигателя

У самолета ATR-72-212A авиакомпании UTair, выполнявшего рейс Екатеринбург - Москва, во время полета вышел из строя второй двигатель. Тем не менее авиалайнер произвел благополучную посадку в аэропорту назначения. На борту самолета находились болельщики перуанской сборной, летевшие после матча своей команды в Москву транзитом через Тюмень. Никто из них не пострадал, сообщает РИА Новости.

Как объяснил представитель Росавиации, сообщили, что во время захода на посадку произошел сбой в работе двигателя № 2 и в результате его нештатной работы в салон начал поступать задымленный от перегретого масла воздух.

«Явление было кратковременным, вскоре в салон начал поступать чистый воздух», - добавили в Росавиации.

Как отметили в ведомстве, экипаж не терял контроля над машиной, приземлился в штатном режиме при одном работающем двигателе. Авиалайнер самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры покинули салон по трапам. Никто не пострадал.

Сами болельщики, выложившие на YouTube видеоролик из салона самолета, рассказали, что примерно за 20 минут до посадки раздался хлопок и в салон начал поступать задымленный воздух.

ATR-72 - двухмоторный турбовинтовой самолет франко-итальянского производства, способен перевозить до 74 пассажиров на расстояние до 1 300 километров.