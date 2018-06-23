В МИД РФ рассказали, к чему приведет вывод российских войск из Приднестровья

Принятие резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья может подорвать хрупкий прогресс урегулирования в регионе. Об этом сообщает МИД РФ.

В ведомстве назвали резолюцию провокацией и рекламно-пропагандистским ходом ряда политиков в Кишиневе.

«Принятие… резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования», - говорится в сообщении.

Ранее Генассамблея ООН призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, вынесли на голосование. Резолюцию поддержали 64 страны, против проголосовали 14. Еще 83 государства воздержались.