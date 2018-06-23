Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область открыл движение и дорожный знак на трассе Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь после ремонта одного из ее участков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Украинский лидер отметил, что открытие этой части трассы является важным событием. Оказывается, дорогу здесь не ремонтировали почти 60 лет.

Он добавил, что в планах отремонтировать другие части дороги. Президент уверен, что они также будут высокого качества и готовы в кратчайшие сроки.