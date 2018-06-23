Должны закрыть украинское небо от врага - Порошенко рассказал о новых РЛС
Серийный выпуск новых моделей должен начаться в следующем году.
Фото: Matthias Balk / dpa/ Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко вручил радиотехническим бригадам ВСУ новые радиолокационные станции (РЛС). Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
По словам украинского лидера, станции должны закрыть украинское небо от врага.
Украинские СМИ сообщили, что первые образцы предназначены для разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и подавления связи.
Серийный выпуск этих моделей должен начаться в следующем году.