Должны закрыть украинское небо от врага - Порошенко рассказал о новых РЛС

Президент Украины Петр Порошенко вручил радиотехническим бригадам ВСУ новые радиолокационные станции (РЛС). Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

По словам украинского лидера, станции должны закрыть украинское небо от врага.

Украинские СМИ сообщили, что первые образцы предназначены для разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и подавления связи.

Серийный выпуск этих моделей должен начаться в следующем году.