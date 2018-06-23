СК установит причину крушения легкомоторного самолета в Воронежской области

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Воронежской области. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте (МММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

Она рассказала, что в данный момент организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В субботу около 05:12 в Петропавловском районе Воронежской области при выполнении сельскохозяйственных работ разбился легкомоторный самолет марки «Бекас». Пилот погиб.

В связи с ЧП транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.