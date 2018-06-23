Путин призвал выпускников школ не ограничиваться лайками в социальных сетях

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и приобретать новые знания. Видеообращение было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Российский лидер также пожелал выпускникам удачи, счастья, любви и большого успеха. Путин выразил уверенность, что у них все получится.