Путин призвал выпускников школ не ограничиваться лайками в социальных сетях
Лидер России поздравил выпускников в специальном видеообращении.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы в школе и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и приобретать новые знания. Видеообращение было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».
Российский лидер также пожелал выпускникам удачи, счастья, любви и большого успеха. Путин выразил уверенность, что у них все получится.