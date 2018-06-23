Аргентинские наркоторговцы использовали кубки ЧМ для контрабанды

В трофейных кубках чемпионата мира по футболу - 2018 аргентинские наркоторговцы спрятали полтора килограмма кокаина.

Как сообщает портал Red92 , для распространения наркотиков использовались «фейковые» кубки, поскольку из-за ЧМ-2018 они не привлекают к себе внимание.

Однако это не помешало аргентинской полиции арестовать шесть человек и изъять два автомобиля, которыми пользовались наркоторговцы.

Также в ходе рейдов правоохранители изъяли две единицы огнестрельного оружия.