Аргентинские наркоторговцы использовали кубки ЧМ для контрабанды
Также в ходе рейдов правоохранители изъяли две единицы огнестрельного оружия.
Фото: twitter / serpin
В трофейных кубках чемпионата мира по футболу - 2018 аргентинские наркоторговцы спрятали полтора килограмма кокаина.
Как сообщает портал Red92, для распространения наркотиков использовались «фейковые» кубки, поскольку из-за ЧМ-2018 они не привлекают к себе внимание.
Однако это не помешало аргентинской полиции арестовать шесть человек и изъять два автомобиля, которыми пользовались наркоторговцы.
Также в ходе рейдов правоохранители изъяли две единицы огнестрельного оружия.